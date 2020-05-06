В Азербайджане проведены испытания системы СМС-оповещений в связи с тестами на коронавирус
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены испытания системы СМС-оповещений в связи с тестами на коронавирус.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Trend.
По его словам, система усовершенствована для устранения технических проблем.
Алиев выразил уверенность в том, что система СМС-оповещений заработает в ближайшее время в полную силу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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