БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведены испытания системы СМС-оповещений в связи с тестами на коронавирус.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, система усовершенствована для устранения технических проблем.

Алиев выразил уверенность в том, что система СМС-оповещений заработает в ближайшее время в полную силу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)