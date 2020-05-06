Эльсявяр Агаев: Достижения азербайджанского здравоохранения приносят свои плоды

БАКУ /Trend/ - Достижения азербайджанского здравоохранения приносят свои плоды.

Как передает Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Real TV заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсявяр Агаев.

Говоря о выходе из карантина, замминистра отметил, что для правильного управления поэтапным выходом из карантина, объявленного Оперативным штабом, Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава еженедельно предоставляет статистические данные о коронавирусе в штаб.

В то же время, замминистра особо подчеркнул просветительскую роль Центра общественного здравоохранения и реформ в карантинный период.

"Достижение целей, поставленных перед порталом (koronovirusinfo.az), который предоставляет информацию о пандемии COVID-19, является результатом труда профессионалов. В то же время главный эпидемиолог, главный вирусолог и другие ведущие специалисты, представляющие министерство здравоохранения, регулярно выступают на различных телевизионных каналах и делятся своими экспертными мнениями.

В тоже время, я хочу затронуть один интересный момент. В последние дни в СМИ появились сообщения о том, что врачи, работающие в ряде больниц в других странах, отказались работать из-за угрозы COVID-19. Однако, азербайджанские врачи, каждый день демонстрируют героизм и самоотверженность в истинном смысле этого слова в борьбе с коронавирусом для сохранения здоровья нашего народа", - сказал он.

Агаев подчеркнул, что на саммите Движения неприсоединения Президент Ильхам Алиев отметил, что наши врачи всегда готовы поделиться своим опытом и поддержать другие страны.

"Достижения азербайджанского здравоохранения на протяжении многих лет приносят свои плоды. Министерством здравоохранения подготовлены сильные профессиональные кадры и в кризисных условиях медицинский персонал наряду с профессионализмом продемонстрировал свой героизм и самоотверженность", - сказал он.

В заключение заместитель министра, еще раз коснувшись вопроса поэтапного выхода из карантинного режима, отметил, что это будет осуществлено поэтапно. Социальная ответственность каждого гражданина заключается в том, чтобы максимально следовать рекомендациям и правилам, отметил он.

(Автор: Самир Али)