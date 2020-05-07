Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работу свыше 700 работников

БАКУ /Trend/ - Госслужба трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения восстановила на работу свыше 700 работников, трудовые договора которых были расторгнуты в период карантина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Служба ежедневно контролирует подсистему «Уведомления трудовых договоров», и в рамках этих мер связывается с работодателями, которые внесли в систему информацию о расторжении трудовых договоров, уточняет причины расторжения, и в случае, если расторжение не соответствует законодательству, обеспечивается восстановление этих работников на работу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)