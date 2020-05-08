О себестоимости перевозки одного пассажира в Бакинском метрополитене
БАКУ /Trend/ - Названа себестоимость перевозки одного пассажира в Бакинском метрополитене.
Как сообщает в пятницу Trend, в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов сказал, что если раньше перевозка одного пассажира обходилась ЗАО в 0,49 маната, то теперь эта цифра равно 0,52 маната.
"Себестоимость перевозки пассажира в зависимости от различных факторов может меняться между 0,48 - 0,56 маната", - уточнил Гусейнов.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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