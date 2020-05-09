Число пассажиров бакинского метро уменьшилось в 8-10 раз

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день число пассажиров, пользующихся метро, уменьшилось в 8-10 раз по сравнению с показателем периода до внедрения режима карантина.

Об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в субботу Trend.

"До того, как была приостановлена работа метро, в обычные рабочие дни перевозилось 800 тысяч пассажиров в день, по субботам - 600 тысяч, по воскресеньям - 400 тысяч. Сегодня за первые 4 часа с начала возобновления работы метро было перевезено очень мало пассажиров. В течение дня в зависимости от пассажиропотока эти показатели могут меняться".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)