Рамин Байрамлы: В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществлены первые работы по лечению зараженных коронавирусом иммунной плазмой, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что у вылеченных пациентов взята иммунная плазма, которая введена уже двум тяжелым реанимационным больным: «О результатах будет сообщено дополнительно».

По словам Байрамлы, несмотря на достаточный коечный фонд в стране, новый больничный комплекс модульного типа, открывшийся на днях, еще более его увеличил.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )