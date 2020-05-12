На ряде улиц Баку наносится дорожная разметка
БАКУ /Trend/ - Начались работы по нанесению дорожной разметки на ул. Микаила Мушфига ("Волчьи ворота" - Бакинская окружная -1), автодороге Бакинская окружная - 1, а также на Московском и Тбилисском проспектах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Работы продолжатся до вечера.
В сообщении Госагентства выражается просьба к водителям быть более внимательными на этих дорогах, соблюдать временные дорожные знаки.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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