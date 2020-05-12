В Баку обновляется инфраструктура водоснабжения и канализации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с графиком, согласованным с Госагентством автомобильных дорог, по девяти адресам в пяти районах столицы продолжаются работы по обновлению инфраструктуры и созданию новых систем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Так, по ул. Мехти Мехтизаде в Хатаинском районе Баку строится новый магистральный водопровод. За прошедший период большая часть водопровода была обновлена, сейчас завершаются работы на последнем отрезке водопровода, проходящем по этой улице.

В связи с обновлением дорожной инфраструктуры вокруг круга 20 Января в Ясамальском районе Баку обновляются канализационные коммуникации по ул. Музаффара Гасанова.

В связи с реконструкцией автомобильной дороги на ул. Абилова и адмирала Нахимова в Хатаинском районе, ул. Музаффара Нариманова в Наримановском районе, а также в ряде поселков в Хазарском, Сабунчинском и Абшеронском районах прокладываются водопроводные и канализационные линии.

В целом, в Баку в рамках проектов, реализуемых в связи с реконструкцией автодорог, будут проложены водопроводные и канализационные линии протяженностью более 25 км. По завершении работ по обновлению инфраструктуры Госагентство автомобильных дорог восстановит асфальтовое покрытие дорог.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)