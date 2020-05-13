Yelo Bank упростил условия по наличным кредитам

Общество 13 мая 2020 13:08 (UTC+04:00)
Yelo Bank упростил условия по наличным кредитам

Yelo Bank, который ставит клиентов на первое место и всегда находит для них новые решения, упростил условия по наличным кредитам! Теперь клиенты банка могут воспользоваться одними из самых лучших условий на рынке.

Yelo Bank - адрес "Яркого банкинга" - предлагает потребительские кредиты по 20% годовых. Вдобавок, кредиты до 10 000 манатов можно будет взять без поручителя.

Кроме того, кредит можно заказать не выходя из дома, всего лишь одним кликом.

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