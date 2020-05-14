Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело мониторинг в теплицах Товуза
БАКУ/Trend/ - Фитосанитарные инспекторы Агентства пищевой безопасности (АПБ) провели очередные наблюдения в теплицах по выращиванию помидоров в селе Дюз Гырыхлы Товузского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
В ходе мониторинга сотрудники теплицы были проинформированы о томатной минирующей моли, считающейся опасным вредителем в закрытом пространстве.
Также было отмечено, что во время использования пестицидов и агрохимических веществ необходимо строго соблюдать правила технической безопасности и санитарно-гигиенические нормы. Был проведен осмотр условий хранения пестицидов и агрохимических веществ, даны рекомендации по хранению этих химикатов в соответствии с инструкцией.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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