Об ответственности за неуплату штрафов за нарушение правил режима карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается штрафование граждан, нарушающих правила особого карантинного режима. Некоторые из них не считают обязательным платить эти штрафы, и относятся к этому довольно легкомысленно. Но какая ответственность ждет граждан, которые не платят штрафы?

На этот вопрос ответил Trend член Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Вугар Бабаев. Он сообщил, что штрафы в связи с нарушением режима особого карантина в стране должны быть уплачены в обязательном порядке.

"Данный вопрос регулируется статьей 211 (Нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина) Кодекса об административных правонарушениях. В данной статье указывается, что за нарушение режима против эпидемии, режимов санитарной гигиены и карантина физические лица штрафуются в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, либо в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности совершившего административный проступок может быть применен административный арест сроком до одного месяца, а также штраф в отношении юридических лиц от 2000 до 5000 манатов", - сказал Бабаев.

Юрист также рассказал об ответственности лиц, которые не будут платить штрафы.

"Если оштрафованное лицо не оплатит штраф в течение 40 дней, то данный проступок влечет за собой дополнительную ответственность. В таком случае, этот штраф выплачивается за счет его зарплаты. Если человек не работает, то средства выплачиваются за счет пособия по безработице. При отсутствии вышеперечисленных, оштрафовавший орган по назначению обращается в суд, оштрафованному запрещается выезжать за пределы страны, и он объявляется в розыск. Далее вынесенное решение направляется судебным исполнителям, которые в установленный срок обеспечивают исполнение судебного решения", - сказал Вугар Бабаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)