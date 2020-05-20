Завтра в Азербайджане до 34 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер днем будет усиливаться, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 23-27, в Баку ночью - 16-18, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером на предгорных территориях ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром туман, западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 13-17, днем - 30-34, в горах ночью - 6-11, днем - 17-22 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове 21 мая ожидается порывистый южный ветер, что в целом неблагоприятно скажется на метеочувствительных людях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)