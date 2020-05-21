В Азербайджане завершена выплата всех видов соцобеспечения за май

БАКУ/Trend/ - Госфонд социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения завершил выплаты всех пособий, стипендий и компенсаций за май, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Средства по этим видам соцобеспечения перечислены на счета лиц соответствующих категорий.

В этом месяце наряду с пенсиями была обеспечена раньше времени выплата пособий, стипендий и компенсаций.

Напомним, что до 6-15 мая на банковские счета граждан были перечислены все пенсии за май.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)