В Азербайджане завершена выплата всех видов соцобеспечения за май
БАКУ/Trend/ - Госфонд социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения завершил выплаты всех пособий, стипендий и компенсаций за май, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
Средства по этим видам соцобеспечения перечислены на счета лиц соответствующих категорий.
В этом месяце наряду с пенсиями была обеспечена раньше времени выплата пособий, стипендий и компенсаций.
Напомним, что до 6-15 мая на банковские счета граждан были перечислены все пенсии за май.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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