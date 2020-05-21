В период карантина значительно сократилось антропогенное воздействие на окружающую среду

БАКУ/Trend/ - Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что в период карантина значительно снизилось антропогенное воздействие на окружающую среду.

Как сообщает Trend в четверг, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на брифинге оперативного штабе при Кабинете Министров.

По словам министра, в особенности уровень загрязнения воздуха значительно снизился. В марте-апреле-мае 2020 года концентрация различных загрязняющих веществ заметно сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причиной этого стало ограничение деятельности промышленных объектов и пунктов общественного питания в период карантина, а также резкое сокращение автодорожного движения.

По его словам, ограничения, введенные в период карантина, положительно повлияли и на качество прибрежных вод Каспийского моря.

"К примеру, последние мониторинги, проводимые в море на территории Нардарана, Пиршаги и Бильгя позволяют говорить о том, что из-за бездействия объектов общественного питания на побережье наблюдается снижение уровня загрязнения морской воды", - подытожил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)