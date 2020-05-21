Мухтар Бабаев: Утилизированы медицинские отходы 50 медучреждений

БАКУ/Trend/ - С марта по настоящее время утилизировано свыше 2 кубометров опасных медицинских отходов, образовавшихся в 50 медучреждениях и временно выделенных для карантина отелях, .

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает в четверг Trend.