Обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - На данном этапе обсуждаются вопросы в связи с призывом на военную службу.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, информация в связи с этим будет предоставлена в свое время.

"Призыв на военную службу - процесс периодический. Штаб вынесет решение по данному вопросу когда придет время очередного призыва на военную службу", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)