Иностранные и местные эксперты обсудили восстановление сектора гостеприимства в мире и в Азербайджане после COVID-19 (ФОТО)

Covid-19, который распространился по всему миру с начала 2020 года, затронул практически все отрасли экономики. Одними из наиболее пострадавших секторов стали туризм и гостеприимство. Понятно, что после вируса туризм и другие отрасли не смогут функционировать, как раньше, и им придется адаптироваться к новым условиям. А восстановление туризма, который является важной частью экономики Азербайджана, является одним из наших приоритетов.

21 мая эксперты из одного из топовых и престижных университетов в сфере гостеприимства, Глобальной Школы Гостиничного Менеджмента Les Roches и Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, обсудили восстановление сектора гостеприимства после COVID-19.

На эксклюзивном вебинаре, организованном специально для специалистов сектора гостеприимства и туризма Азербайджана и тех, кто хочет построить карьеру в этой области, были обсуждены следующие вопросы:

- Современное состояние и перспективы развития туризма.

- Управление доходами

- Риски и выход из кризиса

- Стратегия Государственного агентства по туризму образования и обучения в сфере туризма во время и после пандемии

Выступая на вебинаре, эксперты Школы Les Roches Альваро Гидальго и Сусана Гарридо заявили, что негативное влияние пандемии на туристический сектор скоро пройдет, но и отели, и другие сферы обслуживания, и страны должны будут работать в новом формате.

Зарубежные эксперты поделились своими взглядами на развитие туристического сектора в Азербайджане и дали свои советы.

Гусейн Гасанов, начальник сектора образования и обучения Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, подробно рассказал о мерах, принятых для борьбы с коронавирусом в Азербайджане, и возможностях обучения в сфере гостеприимства в нашей стране.

Во время вебинара было отмечено, что после COVID-19 конкуренция увеличится, так как многие люди уже потеряли работу.

Поэтому желательно использовать образовавшийся перерыв для саморазвития, подписаться на онлайн-программы и заняться своим образованием.

Связи с этим, Юлия Токарева, исполнительный директор школы Les Roches, рассказала о программах, предлагаемых в школе, и возможностях карьерного роста, созданных для учащихся.

Полное видео вебинара можете посмотреть, перейдя по ссылке: https://events.webinar.ru/event/4828526/4929978/fe88d52b82ae897e1ed1f7f82b9aae48

По дополнительным вопросам обращайтесь в компанию Prime Education, являющуюся официальным представитель Les Roches в Азербайджане:

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