Внесены изменения в режим работы ресторанов, кафе и чайных домов в Баку и других городах

БАКУ/Trend/ - В ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех объектах общепита Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района обслуживание на месте будет осуществляться с 08:00 до 22:00.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, запрет на употребление кальяна и организацию массовых празднеств с участием более 10 человек во всех объектах общепита страны остается в силе.

В Штабе уточнили, что в период пандемии деятельность соответствующих структур на территории страны, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться в соответствии с нормами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики. Нарушение правил влечет за собой привлечение к предусмотренной законодательством ответственности в административном и уголовном порядке.