Возобновляя экономическую деятельность, параллельно следует защищать себя - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отмену некоторых ограничений, часть их все же остается в силе. В Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже и Лянкяране полностью возобновляется деятельность частных и государственных структур. Возобновляя экономическую деятельность, параллельно следует защищать себя.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

Он напомнил, что Кабинет министров принял новое решение в связи с соблюдением требований режима карантина в закрытых помещениях, объектах общепита и обслуживания.

"Нарушение правил карантина влечет за собой административную ответственность. Никто не сможет избежать этих штрафов", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)