Оперативный штаб о правилах оплаты кредитов в период карантина

БАКУ /Trend/ - Оплата кредитов осуществляется в соответствии с соглашениями между клиентом и банком.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, данная ситуация должна быть согласована между клиентом и банком.

"В связи с конкретными фактами следует провести расследования. Поскольку Центральный банк не является членом правительства", - добавил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)