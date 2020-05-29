Оперативный штаб о правилах оплаты кредитов в период карантина
БАКУ /Trend/ - Оплата кредитов осуществляется в соответствии с соглашениями между клиентом и банком.
Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.
По его словам, данная ситуация должна быть согласована между клиентом и банком.
"В связи с конкретными фактами следует провести расследования. Поскольку Центральный банк не является членом правительства", - добавил Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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