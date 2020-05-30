Завтра в Баку до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 31 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны кратковременные дожди, утром туман, будет преобладать сильный северо-западный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 17-19, днем - 20-24 градуса тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана 31 мая преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность выпадения града.

Утром местами туман, западный ветер будет усиливаться в отдельных местах. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)