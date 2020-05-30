На одной из улиц столицы будет ограничено движение

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами движение на пересечении улиц Истиглалийят и 50-летие ООН будет временно ограничено, сообщили в субботу Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с этим Госагентство просит водителей использовать в качестве альтернативы улицы Лермонтова и Буньяда Сардарова.