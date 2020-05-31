В Азербайджане утверждены штрафы за неношение медицинских масок

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса утверждены штрафы за неношение медицинских масок.

В связи с этим на обсуждение была вынесена поправка в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное неношение масок до окончания карантинного режима лицо, получившее административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)