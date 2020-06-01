Bank Respublika подарил праздничное настроение детям шехидов Апрельских боев 2016 года (ФОТО)

БАКУ/Trend - Апрельские бои 2016 года продемонстрировали силу и мощь нашего государства и армии, единство и патриотизм всего азербайджанского народа.

Bank Respublika, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, также внес свой вклад в проделанную государством обширную работу по поддержке семей шехидов Апрельских боев.

Так, банк совместно с общественным объединением по поддержке семей шехидов «Зафар» совместно с ФК «Сабах» и AFFA провели акцию, посвященную 1 июня - Дню защиты детей, для детей шехидов, погибших в ходе Апрельских боев в 2016 году. В рамках акции, проводимой в различных регионах Азербайджана, представители Bank Respublika и члены национальной сборной, играющие за ФК «Сабах», посетили детей героев, ставших шехидами в боях для защиты родины, вручили им различные подарки и подарили праздничное настроение.

В ходе встреч представители банка подчеркнули, что Апрельские бои - это важная глава славной истории нашего народа, и отметили, что все дети шехидов должны гордиться храбростью своих отцов, а азербайджанский народ всегда будет помнить их героизм.

Цель акции заключалась в том, чтобы уделить внимание семьям шехидов Апрельских боев, отдавших жизнь за Родину, и показать, что в эти праздничные дни они не забыты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице банка в Facebook, или позвонив по номеру 144.