Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом.

Как сообщает в среду Trend, в брифинге принимают участие глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, которые отвечают на вопросы журналистов.

Отметим, что согласно информации, по состоянию на второе июня в стране для выявления коронавирусной инфекции проведен 309 901 тест, по итогам которых у 5 935 человек диагностирован коронавирус. Из них вылечились и были выписаны домой 3 564, скончался 71 человек.