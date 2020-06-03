Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг (Прямая трансляция)
БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом.
Как сообщает в среду Trend, в брифинге принимают участие глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов и председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, которые отвечают на вопросы журналистов.
Отметим, что согласно информации, по состоянию на второе июня в стране для выявления коронавирусной инфекции проведен 309 901 тест, по итогам которых у 5 935 человек диагностирован коронавирус. Из них вылечились и были выписаны домой 3 564, скончался 71 человек.
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