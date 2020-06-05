“Азеришыг” будет работать в выходные в усиленном режиме
БАКУ/Trend/ - В связи с двухдневным ужесточением карантинного режима в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ОАО «Азеришыг» продолжит работать в усиленном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Общество.
Для бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией аварийные службы будут работать с минимальным числом работников. Просьба к абонентам в случае возможной аварии связываться с круглосуточно работающим call-центром «199».
В «Азеришыг» напомнили, что в период пандемии потребители могут осуществлять оплаты в онлайн-порядке на сайте azerishiq.az со всех платформ и смартфонов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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