В школах Баку начались онлайн-собеседования по приему в I класс русского сектора

БАКУ/Trend/ - Стартовали онлайн-собеседования по приему в I класс детей, не посещающих «нулевки» общеобразовательных учебных заведений по секторам, где преподавание ведется на другом языке, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией родителям (законным представителям) детей, чьи собеседования были отложены, с 1 июня предоставлена возможность войти в «личный кабинет» и выбрать форму собеседования – онлайн или в формате живого общения.

Выбравшие онлайн-собеседования с 8 июня могут принять участие в конкурсе в соответствии с указанной в уведомлении датой в их «личных кабинетах».

Успешно прошедшим собеседование будет предоставлена возможность выбора школы по данному сектору.

Дети, не прошедшие собеседование, могут подать заявки в азербайджанский сектор.

Для обеспечения объективности и прозрачности во время онлайн-собеседования ведется видеосъемка.

На мобильный номер граждан, обратившихся для собеседования в формате живого общения, в течение июня будет отправлено уведомление о дате и месте его проведения, в то же время эта информация будет размещена и в «личном кабинете» родителя.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) родителям рекомендуется отдавать предпочтение онлайн-собеседованию в соответствии с требованиями, вытекающими из решений Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)