Минэкологии и минсельхоз Азербайджана обратились к населению в связи с предотвращением лесных пожаров

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов и министерство сельского хозяйства Азербайджана обратились к фермерам, представителям муниципалитетов и исполнительных органов, предпринимателям, занятым в сельхозсфере, в целом ко всему населению в связи с предотвращением лесных пожаров, передает в понедельник Trend.

В обращении отмечается, что лесные пожары, происходящие в разных уголках мира, ежегодно приводят к уничтожению тысяч гектаров лесов. Азербайджан, как и другие страны, тоже не застрахован от лесных пожаров.

"Расследования в связи с лесными пожарами показывают, что в 98 процентах случаев происхождение пожаров связано с человеческим фактором, то есть по вине не соблюдающих технику пожарной безопасности фермеров, жителей сел вблизи лесов и т.д. Наступление жарких, засушливых летних дней и начало сезона сбора урожая повышает вероятность возникновения пожаров, что делает необходимым принятие превентивных мер", - говорится в обращении.

Оба ведомства призывают граждан, в частности сельское население, фермеров и т.д, строго соблюдать правила пожарной безопасности, не бросать куда попало непотушенные спички, окурки от сигарет, не поджигать поля после сбора урожая. Малейшая неосторожность может привести к разрушительным лесным пожарам, а это в свою очередь - к гибели флоры и фауны.

С целью недопущения таких случаев министерства экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства начали работу по просвещению фермеров, муниципалитетов и сельского населения, говорится в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)