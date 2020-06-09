TƏBİB: Соблюдайте физическое расстояние и не садитесь в переполненные лифты
БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам для защиты от инфекции COVID-19, сообщает во вторник Trend.
В сообщении говорится, что пользуясь лифтами на работе, в различных офисных зданиях и ресторанах, важно соблюдать ряд правил, чтобы защититься от вируса: "Соблюдайте физическое расстояние, когда ожидаете лифт или находитесь в нем, надевайте маску. Если в лифте много людей, ждите следующий. Также, находясь в лифте, старайтесь не стоять лицом к лицу, и не разговаривать".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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