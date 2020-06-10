Минобразования Азербайджана опубликовало статистку по выпускникам в этом году

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях Азербайджана 119 852 ученика окончат IX классы и 80 646 учеников - XI классы.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, в 2019-2020 учебном году 107 911 детей завершили обучение в 5 855 группах дошкольного образования 3 256 общеобразовательных школ.

В 2020-2021 учебном году в первые классы общеобразовательных школ планируется принять 165 511 детей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)