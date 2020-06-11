AZAL о новых правилах пассажирских перелетов в период пандемии (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend - В Азербайджане разработаны новые правила пассажирских перевозок, которые будут выполняться в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Согласно правилам, в Международном аэропорту Гейдар Алиев вводятся следующие меры для вылетающих пассажиров:

- вход в здание аэровокзального комплекса допускается только вылетающим пассажирам;

- перед входом в здание терминала пассажиры проходят процедуру общую дезинфекцию через специальное оборудование - дезинфицирующий коридор;

- перед входом в здание аэровокзала пассажирам следует надеть медицинские маски. В случае отсутствия медицинских масок у пассажиров, их выдадут сотрудники аэропорта;

- на входе в аэровокзал у пассажиров будет измеряться температура тела, при обнаружении у пассажира температуры выше 37,5 градусов по Цельсию, он не будет допущен к рейсу;

- процедуры досмотра сотрудниками авиационной безопасности будут проводиться при соблюдении социального дистанцирования. Для этого в терминале имеются специальные указатели;

- очереди на регистрацию будут контролировать специально назначенные для этого сотрудники аэропорта. Процедуру регистрации можно также пройти в киосках саморегистрации (для рейсов AZAL и Buta Airways). Багаж при этом можно сдать агенту на стойке «Bag Drop». Во избежание очередей, авиакомпания рекомендует проходить процедуру регистрации онлайн на сайте или через мобильное приложение. Багаж пассажиров после приема продезинфицируют и промаркируют подтверждающим стикером;

- в зоне вылета (после прохождения таможенного и пограничного контроля) будут работать магазины Duty Free и рестораны, но с соблюдением условий и предписаний Оперативного штаба при Кабинете министров;

- посадка пассажиров в самолет будет осуществляться начиная с последних рядов в воздушном судне.

В салоне воздушного судна вводятся следующие меры:

- при входе в самолет экипаж предложит пассажирам набор средств индивидуальной защиты – медицинские маски, одноразовые перчатки, а также дезинфицирующий гель (санитайзер);

- ходить по салону во время полета не допускается, за исключением случаев посещения туалетных кабин;

- в целях минимизации контактов с экипажем во время полета пассажирам будет предложено бортовое питание в герметичной упаковке, одноразовые столовые приборы. Пассажирам бизнес- и ВИП-классов будут предлагаться карты с заранее установленными четырьмя видами питания, которые также подадут в герметичной упаковке. В период пандемии пассажирам не будут выдаваться подушки, пледы, планшеты и другие аксессуары, за исключением одноразовых наушников;

- в случае, если во время полета у какого-либо из пассажиров будут обнаружены признаки заболевания COVID-19, то с целью минимизации его контакта с другими пассажирами, он будет изолирован в заднюю часть салона самолета. К уходу за ним будет предоставлен отдельный бортпроводник.

По прилету в Международный аэропорт Гейдар Алиев вводятся следующие меры:

- все прилетевшие пассажиры должны будут следовать инструкциям сотрудников аэропорта, которые в порядке очереди отправят пассажиров на замер температуры тела и прохождение специальных тестов;

- пассажир, в случае обнаружения у него признаков заболевания, будет вывезен медперсоналом на специальной машине в соответствующее медицинское учреждение. В таком случае вызывается сотрудник пограничной службы, который проводит пограничный контроль с помощью мобильного оборудования;

- пассажиры с негативным результатом смогут пройти к стойкам пограничного контроля, следуя по напольным стикерам для соблюдения социальной дистанции;

- багаж прилетевших пассажиров продезинфицируют и промаркируют специальным стикером;

- встречающие лица смогут ожидать прибывших пассажиров с уличной стороны аэровокзального комплекса Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Для наглядного представления правил «Азербайджанские Авиалинии» подготовили видеоролик по порядку прохождения указанных выше процедур в аэропорту и на воздушном судне.

Отметим, что в рамках профилактических работ, во всех терминалах Международного аэропорта Гейдар Алиев и на борту воздушных суден регулярно проводится дезинфекция. На территории аэропорта размещено достаточное количество закрытых урн для утилизации использованных масок и других средств индивидуальной защиты.

Бортовое питание на рейсах осуществляется сотрудниками в соответствии со всеми санитарными нормами, все одноразовые приборы проходят утилизацию.

Воздушные HEPA-фильтры в салоне самолетов AZAL и Buta Airways заменяются с учащенной периодичностью.

«Азербайджанские Авиалинии» призывают пассажиров с ответственностью отнестись к соблюдению всех требований и рекомендаций Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а также Всемирной организацией здравоохранения.

В свою очередь, сотрудники авиакомпании и аэропорта будут сделать все от них зависящее, чтобы полет прошел максимально комфортно и безопасно.