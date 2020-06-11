В Азербайджане начинаются телеуроки в новом формате
БАКУ/Trend/ - С 12 июня телеуроки на телеканале Mədəniyyət будут транслироваться в новом формате, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.
Они будут представлены в формате "Интегративные уроки", и будут транслироваться ежедневно с 09:30 до 12:00 часов.
Отметим, что сегодня завершалась программа "Время урока", транслируемая с 11 марта для учащихся общеобразовательных школ в связи с пандемией COVID-19.
Посредством этой программы к учебе были привлечены 1,6 миллиона учащихся общеобразовательных школ. До конца учебного года было транслировано 2 124 телеурока.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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