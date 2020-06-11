Ягут Гараева: Владельцам аптек рекомендуется осуществлять бесплатную доставку лекарств
БАКУ /Trend/ - В предстоящие дни жесткого карантина владельцам аптек рекомендуется осуществлять бесплатную доставку лекарств.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend,
При этом она отметила, что граждане не должны этим злоупотреблять.
"Рекомендуем гражданам заранее позаботиться о приобретении нужных лекарств", - добавила Гараева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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