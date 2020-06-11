К дате приостановки международных рейсов было продано более 178 тыс. билетов - Эльдар Гаджиев

БАКУ /Trend/ - К дате приостановки международных рейсов были проданы 178 691 билет.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Эльдар Гаджиев.

По его словам, большинство не хочет возвращать билеты.

"Люди ждут возобновления AZAL международных рейсов, чтобы можно было совершить перелеты с этими билетами", - добавил Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)