TƏBİB дал рекомендации офисным сотрудникам

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось с рекомендациями к офисным сотрудникам для защиты от инфекции COVID-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TƏBİB.

Согласно правилам, сотрудников необходимо просвещать о COVID-19, в офисе должны быть размещены постеры, поощряющие соблюдение гигиены: "Больные сотрудники не должны допускаться в здание офиса, и должны быть изолированы дома. Кашляя и чихая в офисе, необходимо прикрывать рот и нос салфеткой. В офисе должны стоять закрывающиеся мусорные емкости для одноразовых салфеток. В офисе должны быть диспенсеры с дезинфицирующими растворами для рук".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)