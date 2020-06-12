TƏBİB дал рекомендации офисным сотрудникам
БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось с рекомендациями к офисным сотрудникам для защиты от инфекции COVID-19, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TƏBİB.
Согласно правилам, сотрудников необходимо просвещать о COVID-19, в офисе должны быть размещены постеры, поощряющие соблюдение гигиены: "Больные сотрудники не должны допускаться в здание офиса, и должны быть изолированы дома. Кашляя и чихая в офисе, необходимо прикрывать рот и нос салфеткой. В офисе должны стоять закрывающиеся мусорные емкости для одноразовых салфеток. В офисе должны быть диспенсеры с дезинфицирующими растворами для рук".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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