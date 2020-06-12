Лица, направляющиеся в районы перед введением жесткого режима карантина, будут возвращены обратно - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Некоторые жители Баку и Абшеронского района намерены отправиться в районы страны до того, как будет введен жесткий режим карантина.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, граждане с регистрацией на указанных территориях, направляющиеся в районы, будут возвращаться на постах полиции обратно.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)