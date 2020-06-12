На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19

Общество 12 июня 2020 20:54 (UTC+04:00)
На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19

БАКУ /Trend/ - С 18 июня "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начинают выполнение внутренних рейсов по направлению Баку-Нахчыван-Баку. В этот день будут выполнены два рейса - из Баку самолеты вылетят в 12:00 и 15:00, из Нахчывани – в 14:10 и 17:10.

Об этом в пятницу сообщили Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Для обеспечения максимальной прозрачности и предотвращения скопления людей на кассах, авиабилеты продаются только в режиме онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az.

Важно отметить, что билеты на сайте должны приобретаться кредитной картой самого пассажира, что будет проверяться на регистрации рейса. Приобретать билеты нескольким пассажирам возможно только в случае, если владелец кредитной карты также будет в составе группы пассажиров на том же рейсе. Для оформления же билета с кредитной картой не на имя пассажира, необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте callcenter@azal.az и через нее оформить покупку билета.

С 11 июня была открыта продажа билетов на рейсы до 2 июля включительно (всего 6 рейсов). Ввиду высокого спроса за это время были раскуплены все 1200 билетов.

Начиная с 14 июня на сайте авиакомпании будет открыта продажа билетов на 8 рейсов до конца июля (на 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля). Продажа авиабилетов на рейс будет закрываться за 72 часа до вылета.

Отметим, что рейсы Баку-Нахчыван-Баку будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам на самолетах Embraer E-190. Вылет самолета из Баку запланирован на 15:00, из Нахчывани – на 17:10. Регистрация пассажиров на внутренних рейсах открывается за 3 часа до вылета.

На рейсы будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат.

Для того, чтобы записаться на тестирование в лабораторию TƏBİB, после покупки авиабилета пассажиру будет предложено перейти на сайт https://randevu.its.gov.az/ и ввести номер авиабилета. Система автоматически назначит дату тестирования и рекомендуемый адрес лаборатории на территории Баку или Нахчывана.

Тест на COVID-19 необходимо будет сдать не позднее 48 часов и не ранее 72 часов до вылета рейсов. В случае отказа от прохождения тестирования, а также в случае его позитивного результата, пассажир не будет допущен на рейс, а сумма, уплаченная за авиабилет, возвращена.

Согласно рекомендациям Оперативного штаба при Кабинете Министров, на каждом рейсе допускается продажа не более 100 мест в салоне. Оставшиеся места в самолете резервируются на случай необходимости изоляции пассажиров, у которых обнаружатся симптомы коронавирусной инфекции.

В стоимость билета входит багаж весом 23 кг, ручная кладь запрещена, за исключением мужского портфеля или дамской сумки. Авиакомпания также оставляет за собой право отказать пассажиру в приобретении дополнительной единицы багажа, если это не будет позволять технические возможности самолета.

Отметим, что открытие более частых рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку должно приниматься решением Оперативного штаба Кабинета Министров в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, будут применяться специальные правила как в аэропорту вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны «Азербайджанских Авиалиний» была подготовлена видеоинструкция: https://youtu.be/-s-0s4o1L2M

AZAL призывает пассажиров проявить понимание и с ответственностью отнестись к соблюдению всех требований и рекомендаций Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, а также Всемирной организацией здравоохранения.

В свою очередь, сотрудники авиакомпании и аэропорта сделают все от них зависящее, чтобы полет прошел максимально безопасно и комфортно, и призывают пассажиров к авиапутешествиям только в случае крайней необходимости.

На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19 - Gallery Image
На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19 - Gallery Thumbnail
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