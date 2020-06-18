AZAL выполняет спецрейсы по маршруту Баку-Стамбул-Баку (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) 17 и 18 июня продолжает выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Стамбул-Баку. Самолеты вылетают по расписанию, сообщает Trend со ссылкой пресс-службу авиакомпании.

Согласно новым правилам, к полетам Баку-Стамбул допускаются только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в специальных лабораториях, аккредитованных со стороны Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и получившие негативный результат.

При вылете из Стамбула на стойке регистрации необходимо будет показать справку о негативном результате на COVID-19. В этом случае граждане Азербайджана, прилетающие рейсом Стамбул-Баку, не помещаются на карантин. Однако, в случае обнаружения у пассажиров этого рейса симптомов COVID-19, они могут быть привлечены к повторному медицинскому осмотру.

Продажа билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку была открыта на сайте авиакомпании www.azal.az. На рейс Баку-Стамбул авиабилеты могли приобрести граждане Азербайджана, Турции и других государств, имеющие право въезда в эту страну. На рейс Стамбул-Баку допускаются только граждане Азербайджана.

Представляем видеоролик о специальном рейсе Баку-Стамбул-Баку:

Как сообщалось ранее, на рейсах, выполняемых в период пандемии COVID-19, применяются специальные правила как в аэропортах вылета и прилета, так и на борту воздушного судна. Со стороны AZAL была подготовлена видеоинструкция.