Назначены прокуроры в районы г. Баку

БАКУ/Trend/ - С целью повышения эффективности функционального управления в органах Генпрокуратуры в рамках курса на прогрессивное развитие Азербайджана продолжаются институциональные реформы по совершенствованию кадрового состава за счет новых молодых и профессиональных сотрудников.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, приказами генпрокурора Кямрана Алиева Ибрагим Лемберанский назначен на должность прокурора Сабунчинского, Рашид Махмудов - Сураханского, Эльман Сулейманов - Ясамальского, Идаят Нуралибеков - Наримановского, Гасан Ханифаев - на должность прокурора Насиминского района города Баку.

Кадровые реформы будут продолжены в соответствии с новой структурой Генпрокуратуры Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)