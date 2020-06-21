Дорожная полиция Баку обратилась к автовладельцам и водителям

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция Баку обратилась в владельцам автомобилей и водителям.

Как сообщает Trend, начальник отделения Бакинского Главного управления полиции Государственного управления дорожной полиции полковник Вагиф Асадов сказал, что владельцы транспортных средств и водители должны должным образом соблюдать требования карантинного режима, защищать себя и понимать свою ответственность за обеспечение безопасности других.

"Еще раз напоминая о важности соблюдения требований режима карантина, мы рекомендуем водителям и владельцам автомобилей соблюдать требования ужесточенного режима карантина, чтобы решения Оперативного штаба при Кабинете министров выполнялись должным образом. Сотрудники полиции же обеспечивают безопасность. Водители и пассажиры должны использовать защитные средства для предотвращения инфекций.

Каждый водитель должен проявлять ответственность, действовать в соответствии с правилами, а документы пассажиров в автомобиле должны быть правильными", - сказал Асадов.

Полковник полиции отметил, что в случае отсутствия необходимости, водителям рекомендуется меньше пользоваться личным транспортным средством.

"Принимая во внимание ограничительные меры против пандемии, водитель каждого транспортного средства не должен покидать дом, если это не обязательно", - отметил Асадов.

(Автор: Асиф Мехман)