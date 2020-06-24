Виктор Гасымов: Началось лечение на дому больных без симптомов коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось лечение на дому инфицированных коронавирусом больных, у которых заболевание протекает бессимптомно, сказал в среду Trend замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, эти больные находятся под надзором территориальных поликлиник:

«Больные, у которых нет симптомов коронавируса, продолжают лечение дома. Они находятся под контролем поликлиник, и каждые 12 часов больным отправляются запросы о состоянии здоровья».

Напомним, что председатель TƏBİB Рамин Байрамлы ранее отметил на брифинге Оперативного штаба, что лечить больных, у которых нет симптомов коронавируса, будут врачи поликлиник. Он сказал, что для этого будет использовано мобильное приложение "E-təbib", посредством которого лечащиеся на дому больные будут находиться под наблюдением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)