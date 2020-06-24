Дорожная полиция Баку за сутки оштрафовала более 1 тыс человек за нарушение ужесточенного режима карантина

БАКУ /Trend/ - За нарушение введенного ужесточенного режима карантина с 00:00 часов 23 июня по 00:00 часов 24 июня к административной ответственности привлечены 1082 участника дорожного движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

В сообщении ГУГДП говорится, что 866 человек были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, по ст. 211.2 - за неиспользование индивидуальных защитных средств в такси и автобусах и 2 человека - за повторное совершение этих деяний по ст. 211.3.

В течение дня во время проверок на карантинных постах был возвращен 361 автомобиль, из которых 197 пытались выехать в районы, 164 автомобиля - въехать в столицу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)