В Азербайджане 1021 водитель оштрафован за нарушение карантина
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1021 участник дорожного движения привлечен к административной ответственности за нарушение режима карантина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов
Лента новостей
Фонд страхования вкладов расследует незаконный прием депозитов некоторыми ликвидированными банками Азербайджана
В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию ТЭС "Азербайджан" после капитальной реконструкции в Мингячевире
Концерт Ансамбля Алима Гасымова вошел в онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Самухском районе
На проектирование и строительство центральной больницы Самухского района выделено 2 млн манатов - Распоряжение