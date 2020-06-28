Глава пресс-службы БТА и члены его семьи заразились коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев и члены его семьи заразились коронавирусом.
Как сообщает в воскресенье Trend, об заявил сам Маис Агаев.
По его словам, он обратился к врачу с жалобой на температуру и слабость, которые продолжались в течение нескольких дней.
"Результаты моего теста, а также моей жены и моего ребенка оказались положительными", - сказал он.
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