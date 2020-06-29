Шесть млн населения Азербайджана живет на опустыненных и солончаковых территориях

БАКУ /Trend/ - Шесть миллионов из 10-миллионного населения Азербайджана живет на частично опустыненных территориях и солончаках, сказал замдиректора по научной работе Института географии им. Г.А. Алиева НАНА, доцент Магеррам Гасанов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, ставший большой глобальной проблемой в мире, охвативший 1/4 часть земного шара и наблюдаемый в 110 странах процесс опустынивания - один из важных вопросов, заставляющих задуматься азербайджанских ученых. 60% территорий Азербайджана состоит из субтропических территорий, склонных к опустыниванию, и Мильская равнина, расположенная в Кура-Аразской низменности, является одним из тех мест, где интенсивнее всего идет процесс опустынивания.

Гасанов также отметил, что дальнейшее увеличение песчаных холмов, появившихся на Мильской равнине, может привести к быстрому выходу из строя земель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )