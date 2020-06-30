В Азербайджане в конкурсе по смене места работы учителей преобладали лица старше 25 лет

БАКУ /Trend/ - В этом году среди учителей, участвовавших в Азербайджане в конкурсе по смене места работы, преобладали лица старше 25 лет, сообщает во вторник Trend.

Средний возраст лиц, занявших вакантные места в результате конкурса, 29,5.

Самому молодому кандидату 19 лет, он преподает изобразительное искусство в средней сельской школе Лянкяранского района, и поменял одну сельскую школу на другую.

Самому взрослому кандидату 63 года, он учитель начального класса, и перешел преподавать из средней школы № 8 в Мингячевире в среднюю школу № 35 в Сумгайыте.

Напомним, что для участия в конкурсе по смене мест работы учителей электронную регистрацию прошли 10 068 кандидатов, электронное заявление было принято у 6 860 кандидатов. Места работы сменили 1 934 учителя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)