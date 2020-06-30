Назначены и.о. прокуроров ряда районов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал приказ о лицах, которым поручено исполнение обязанностей прокуроров ряда городов и районов страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.
Согласно приказу, Вугару Ахмедлы поручено исполнение обязанностей прокурора Кельбаджарского района, а Кямрану Мамедову - прокурора Геранбойского района.
В свою очередь Фуаду Мамедову поручено исполнение обязанностей прокурора г. Ширван, Рашаду Мамедову - прокурора Хачмазского, Эльхану Абдурахманову – прокурора Гусарского района.
Кроме того, Мубариз Ахмедов назначен начальником Научно-образовательного центра генеральной прокуратуры.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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