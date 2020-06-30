В Азербайджане больных с легкой формой коронавируса необходимо лечить на дому - специалист
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больных с легкой формой коронавируса необходимо лечить на дому
Об этом во вторник сказала Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.
Лента новостей
Главный инфекционист Азербайджана: Люди в основном заражаются на работе, в семье, общественном транспорте и местах массового скопления
Микаил Джаббаров: Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику Азербайджана
Мехрибан Эфенди: Пора прекращать игру в "верю – не верю" - это же не гадание на ромашке "люблю – не люблю"
Исследования Международного центра мугама выявили интересные факты из наследия незабываемого ханенде (ВИДЕО)
Сабина Зулалова удостоена премии World Humanultural Drive за деятельность в период пандемии (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и генсеком Всемирной туристской организации (ФОТО/ВИДЕО)
Арзу Нагиев: Президент Азербайджана проводит важную работу в сфере борьбы с пандемией как на региональном, так и глобальном уровне (ВИДЕО)