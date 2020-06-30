TƏBİB продолжает работу по тестам без задержек - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - TƏBİB продолжает работу по тестам и задержек в этом процессе не бывает.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.