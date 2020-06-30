TƏBİB не уполномочен контролировать цены на лекарства в аптеках - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - TƏBİB не уполномочен контролировать цены на лекарства в аптеках.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.